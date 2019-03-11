WB Games и компания Niantic, разработавшая Pokémon Go и Ingress, на прошлой неделе впервые представили журналистам свою новую игру по миру Гарри Поттера под названием Harry Potter: Wizards Unite. Этот мобильный проект с дополненной реальностью на iOS и Android компании впервые анонсировали в 2017 году.

Как рассказал журналистам вице-президент WB Games Джонатан Найт, поклонники Гарри Поттера считают, что граница между миром волшебников и обычным миром очень тонкая. Harry Potter: Wizards Unite будет построенная именно на этой идее. Сюжет игры, как пишет Variety, расскажет о Катаклизме — загадочном явлении, из-за которого волшебные предметы и существа начали появляться в мире маглов.

Задачей игроков будет искать и предотвращать утечки по заданию Министерства Магии. На реальной карте будут появляться «следы магии», указывающие на такие явления.

В процессе игры пользователи будут изучать заклинания, чтобы взаимодействовать с «утечками». У каждого заклинания будет свой символ, который нужно будет нарисовать на экране. Кроме этого, игроки смогут собирать ингредиенты для зелий, выполнять миссии в группах (похожая механика была в Ingress), а также встретиться с персонажами книг о Гарри Поттере и отправиться в волшебные места.

На запуске разработчики обещают около 100 ивентов. Точной даты релиза у игры пока нет, но в маркете Google Play уже можно зарегистрироваться.