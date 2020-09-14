Обезумевшие аристократы и голубая кровь — вышел трейлер сериала «Революция»

Netflix выложил трейлер сериала «Революция» (в оригинале — La Révolution) — фантастического переосмысления Французской революции.

Сюжет разворачивается в 1787 году вокруг будущего изобретателя гильотины. Жозеф Гильотен обнаруживает болезнь, которая заставляет аристократов убивать простолюдинов и делает их кровь в буквальном смысле голубой.

«Революция» выйдет 16 октября — всего в сериале будет 8 эпизодов.