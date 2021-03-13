Объявлен актёрский состав нового сериала во вселенной Стар Трек

Paramount+ запустил в производство сериал Star Trek: Strange New Worlds про приключения капитана Пайка в годы, когда он командовал кораблём U.S.S. Энтерпрайз.

К свои ролям вернутся Итан Пек, Энсон Маунт и Ребекка Ромейн. К основному актёрскому составу также присоединятся Бабс Олусанмокун («Черное зеркало», «Дюна»), Кристина Чонг («Том и Джерри», «Черное зеркало»), Селия Роуз Гудинг (мюзикл «Jagged Little Pill»), Джесс Буш («Skinford», «Les norton») и Мелисса Навиа («Диетлэнд», «Миллиарды»).

Актёрский состав записал видеобращение в честь начала производства сериала.

Премьерный эпизода «Странных новых миров» написан исполнительным продюсером «Звездного пути: Пикар» Акивой Голдсманом на основе рассказа, написанного вместе с Алексом Курцманом и коллегой по Дженни Люмет. А. Голдсман и Генри Алонсо Майерс выступят в роли со-шоураннеров сериала.