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    Новости

    Объявлен актёрский состав нового сериала во вселенной Стар Трек

    13 марта 2021
    Кот-император
    13.03.2021
    1703
    0 минут на чтение
    Объявлен актёрский состав нового сериала по вселенной Стар Трек

    Paramount+ запустил в производство сериал Star Trek: Strange New Worlds про приключения капитана Пайка в годы, когда он командовал кораблём U.S.S. Энтерпрайз.

    К свои ролям вернутся Итан Пек, Энсон Маунт и Ребекка Ромейн. К основному актёрскому составу также присоединятся Бабс Олусанмокун («Черное зеркало», «Дюна»), Кристина Чонг («Том и Джерри», «Черное зеркало»), Селия Роуз Гудинг (мюзикл «Jagged Little Pill»), Джесс Буш («Skinford», «Les norton») и Мелисса Навиа («Диетлэнд», «Миллиарды»).

    Актёрский состав записал видеобращение в честь начала производства сериала.

    Премьерный эпизода «Странных новых миров» написан исполнительным продюсером «Звездного пути: Пикар» Акивой Голдсманом на основе рассказа, написанного вместе с Алексом Курцманом и коллегой по Дженни Люмет. А. Голдсман и Генри Алонсо Майерс выступят в роли со-шоураннеров сериала.

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    Деталей картины нет.

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    Кот-император
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