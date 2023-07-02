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    Очеловеченные роботы в трейлере аниме-адаптации манги «Плутон» Наоки Урасавы

    2 июля 2023
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    02.07.2023
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    Очеловеченные роботы в трейлере аниме-адаптации манги «Плутон» Наоки Урасавы

    Netflix показал новый трейлер аниме-адаптации детективной манги «Плутон» Наоки Урасавы, автора «Монстра».

    Действие разворачивается в мире будущего, в котором люди и роботы сосуществуют на равных. В центре истории — робот-детектив Гезихт, который пытается раскрыть таинственную череду смертей сильнейших людей и андроидов. Дело оказывается всё более запутанным: рядом с телами он обнаруживает оленьи рога, а вскоре детектив осознаёт, что убийства совершает не человек.

    Производством занимается студия Genco («Похождения космической пиратки Мито») и M2 («Гаро: Бледная сакура»). Сюжет «Плутона» основан на арке «Могучего атома» манги «Астробой».

    Премьера намечена на 26 октября.

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