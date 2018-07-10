В июне мы писали, что, по слухам, в девятом эпизоде «Звёздных войн» вернётся постаревший Лэндо Калриссиан в исполнении Билли Ди Уильямса. Косвенно их подтверждало то, что 81-летнему актёру наняли тренера для поддержания здоровья.

Как выяснилось, слухи оказались правдой: Билли Ди Уильямс действительно присоединился к актёрскому составу девятого эпизода. Его герой ранее появлялся в саге дважды — в «Империи наносит ответный удар» и «Возвращении джедая» (не считая историй нового и старого канона).

Совсем недавно зрители могли снова увидеть Лэндо на больших экранах — роль молодого авантюриста исполнил Дональд Гловер в картине «Хан Соло: Звёздные войны. Истории». Фильм рассказал, как познакомились Хан и Лэндо, и как первый выиграл «Тысячелетний Сокол» у второго.

Ранее сообщалось, что о получении роли в девятом эпизоде ведёт переговоры актриса Кери Рассел («Американцы», «Миссия: невыполнима 3», «Планета обезьян: Революция»). Подробности её роли не раскрываются, но известно, что она связана с экшен-сценами. Поклонники саги предполагают, что Рассел может сыграть маму Рей. Также ожидается, что к своим ролям вернутся Джон Бойега, Оскар Айзек, Адам Драйвер и Дейзи Ридли.