Сеть продолжает полниться слухами о «Звёздных войнах». Теперь в центре внимания — девятый эпизод саги. Портал Fantha Tracks пишет, что в заключительном фильме новой трилогии появится пожилой Лэндо Калриссиан в исполнении Билли Ди Уильямса.

Сайт ссылается якобы на какие-то свои источники и на сведения о том, что актёр недавно нанял доктора, чтобы привести себя в форму. Разумеется, 81-летнему Уильямсу врач может понадобиться для десятка других причин — и ни одна из них не будет связана с профессией актёра.

Тем не менее, слух выглядит правдоподобным. Во-первых, Lucasfilm раньше нанимали врачей и специалистов для актёров в возрасте (вроде Марка Хэмилла, который очень ругался, что в седьмом эпизоде ему уделили очень мало времени после всех этих тренировок). Во-вторых, компания вполне может обратиться к ещё одному персонажу из «старой гвардии». По замыслу, каждый новый эпизод посвятили одному герою — в седьмом в центре внимания был Хан, в восьмом раскрылся Люк, а в девятом править бал должна была Лея. Но Кэрри Фишер ушла от нас, а Хан и Люк погибли в фильмах. Лэндо видится вполне подходящим кандидатом на эту роль.

Впрочем, Fantha Tracks — не самый надёжный источник информации. Ни один крупный портал не опубликовал подобную утечку с ссылкой на свои источники. Так может, ничего подобного и нет? Достаточно вспомнить «Последних джедаев», в которых настоящий сюжет превзошёл все фанатские теории и растоптал все слухи.