Обновлено: io9 уточняет, что фильм про Лэндо будет не следующим. Правильная цитата такая: «Однажды мы бы хотели рассказать историю Лэндо». Скорее всего, фильм про Лэндо ещё будет, просто это будет не следующий спин-офф.

Похоже, Lucasfilm определились со следующим спин-оффом «Звёздных войн» — новую картину посвятят не кому-то, а Лэндо Калриссиану! Об этом сообщает французское издание Première, журналисты которого побывали на Каннском кинофестивале.

Кэтлин Кеннеди добавила, что Lucasfilm в будущем ещё планируют рассказать несколько историй про Хана Соло и Чубакку, но «следующим будет Лэндо».

Такое решение удивляет, но на самом деле в нём нет ничего неожиданного — и пресса, и зрители хвалили выдающуюся актёрскую игру Дональда Гловера, который мастерски передал не столько черты персонажа, сколько мимику молодого Билли Ди Уильямса.

Но в таком случае остаётся неизвестной судьба сольного фильма про Оби-Вана. Ранее мы сообщали, что Lucasfilm ищут режиссёра на картину про мастера-джедая о его приключениях на Татуине после событий «Мести ситхов». Никаких официальных анонсов ещё не было, однако сам Эван Макгрегор был бы не прочь снова вернуться к образу Оби-Вана. Ходили слухи, что съёмки третьего спин-оффа начнутся в 2019 году.

Читайте также «Хан Соло: Звёздные войны. Истории»: первые отзывы с премьерного показа Пресса и зрители хвалят актёрскую игру Дональда Гловера и Олдена Эренрайка, общий тон картины, а также сюжет без привычного противостояния повстанцев и Империи.