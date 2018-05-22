«Последний выстрел». Что мы узнали из новой книги по Star Wars

В апреле на Западе вышел роман Дэниэла Хосе Олдера «Последний выстрел» по вселенной «Звёздных войн». Главные герои книги — Лэндо Калриссиан и Хан Соло, а действие разворачивается сразу в четырех эпохах, как до битвы при Явине, так и после битвы при Джакку. По сюжету Лэндо и Хан объединяются, чтобы найти загадочный артефакт, с которым оба сталкивались в прошлом. Книга обогатила новый канон несколькими любопытными подробностями.

Осторожно, спойлеры! Впереди — пересказ сюжета!

Куда делся Лэндо после «Возвращения джедая»

Обаятельный пройдоха был важной частью оригинальной трилогии, но в новых картинах ему места не нашлось. В недавнем интервью «Миру фантастики» Дональд Гловер, сыгравший Лэндо в «Хане Соло», признался, что не знает, что стало с его персонажем. Действие романа происходит всего спустя пару лет после победы над Империей, так что полностью на этот вопрос книга ответить не могла, но Олдер намекнул, чем занялся Лэндо после войны.

Калриссиан остался жить в Облачном городе, но сложил с себя обязанности барона-администратора. Он подался в роботехнику, приобрел компанию Vylar Tech, переименовал ее в Calrissian Enterprises и стал одним из крупнейших производителей дроидов в галактике.

Любопытно, что в старой Расширенной вселенной Лэндо с годами также пришел к производству дроидов. Вместе с женой Тендрой Рисант он основал компанию Tenandro Arms. Разработанные компанией дроиды-охотники помогли победить армию йуужань-вонгов. В «Последнем выстреле» Лэндо тоже встречает женщину, ради которой готов остепениться.

Новая галактика «Звездных войн» ужасающе мала

Одно из главных отличий нового канона от «Легенд» — масштабы. Авторы Расширенной вселенной создали множество новых миров, а в новом каноне действие разворачивается на двух-трех десятках уже надоевших планет. Вот и Олдер практически не придумывает новых миров. Почти все упомянутые им планеты встречались либо в фильмах, либо в мультсериалах. И порой это приводит к нелепостям.

На Явине IV и Эндоре выращивают урожаи

В «Последнем выстреле» сенаторы Новой Республики обсуждают проблемы урожаев на Явине IV, а эвоки-фермеры собирают на плантациях бобы кафа, из которых делают лучший напиток в галактике.

В оригинальной трилогии обе планеты не участвовали в межзвездной экономике, и это было логично. Зачем строить тайную базу на планете, куда летает куча грузовых звездолётов? Уже на следующий день о секретной стройке раструбят по всему Голонету, а местный аналог YouTube заполнят снятые трясущейся камерой голозаписи очевидцев!

Но, если верить Олдеру, повстанцы всего за пару лет колонизировали эти миры, разбили там плантации и подрядили местное население работать на фермах. Конечно, они заявляют, что эвоки получают достойную плату за свой труд и работают в комфортных условиях. Но какое понятие о зарплате и условиях может иметь раса, живущая при первобытно-общинном строе? Котелка каши, миски воды и соломенной подстилки в углу хватит? Ну и славно, ночи-то здесь теплые.

Но больше всех не повезло Набу. Помните мирную планету из первого эпизода? Теперь здесь начался строительный бум, и цены на жилье скакнули до небес. Простые гунганы уже не могут позволить себе квартиру на родине и вынуждены скитаться по галактике, нанимаясь на любую работу. А ведь еще недавно жили в подводных городах и проблем не знали…

Впрочем, судя по «Последнему шансу», прогресс и эволюция в далекой галактике вообще идут семимильными шагами, ведь здесь есть…

Эвок-хакер!

Невинная шутка Уэса Дженсона про «лейтенанта Кетча» из «легендарной» серии X-Wing обрела в «Последнем выстреле» воплощение на полном серьёзе. В кибервойсках Новой Республики трудятся хакеры-эвоки.

Хакерша по имени Пикпа весьма колоритна и с некоторым расиз… простите, снобизмом относится к безволосым двуногим. К примеру, она выучила общегалактический язык, но за всю книгу не произнесла на нём ни одного слова, предпочитая родной эвочий. Можно понять вуки, чьи голосовые связки плохо приспособлены для человеческой речи, но у эвоков таких проблем вроде не было.

Пикпа идеально отвечает запросам современного западного общества на сильных героинь из этнических меньшинств. Но с точки зрения внутримировой логики её существование вызывает кучу вопросов.

Так, Пикпа упомянула, что в битве при Эндоре Чубакка спас от смерти ее сестру. Получается, обе девушки — из того племени, которое в «Возвращении джедая» впервые увидело представителей иных рас и вершиной техники считало бревно на лиане. Но Олдер утверждает, что за два года эвока можно превратить в отличного хакера. Хотя это то же самое, что выдернуть из джунглей аборигена Андаманских островов и сделать из него программиста Google.

Семейная жизнь тяжело давалась Хану

Хан всегда корил себя за то, что был плохим отцом и мужем и все делал не так. Подобные проблемы испытывают многие молодые пары, но если в «Легендах» брак Хана и Леи устоял, то в новом каноне пошел по швам. Соло со временем охладел к семейной жизни, принялся странствовать по галактике, увлекся гонками, а при первых же серьезных трудностях сиганул в кусты и оставил жену расхлебывать проблемы.

Расстояние не имеет значения

В «Легендах» считалось, что, хотя гиперпространственные прыжки помогают ускориться, корабли все равно проводят в гиперпространстве долгое время, особенно когда летят с одного края галактики на другой.

Но в «Последнем выстреле» все путешествия проходят в мгновение ока. В прологе Лэндо ставят на счетчик: у него ровно 72 часа, чтобы найти затерянный артефакт, иначе Облачному городу крышка. За это время Лэндо успевает добраться от Беспина до Чандрилы, заглянуть к Хану и Лее и провести с ними целый день, отправиться на орбиту в поисках пилота, слетать на Кашиик и забрать там Чуи. И только после этого он приступает к поискам артефакта, всё ещё имея кучу времени в запасе. Лэндо будто играет в компьютерную игру, где основная миссия может подождать, пока он выполняет побочные и исследует мир.

Долг жизни теперь не пожизненный

В «Легендах» Хан и Чуи познакомились, когда Соло не дал своему командиру прикончить Вуки. Чубакка заявил, что обязан спасителю жизнью, и остался с Ханом до конца дней. Он не раз спасал напарнику шкуру и при этом не считал свой долг выплаченным. Чубанна навещал семью на Кашиике, тосковал по родным, но не пытался бросить Хана. А после смерти Чуи его сын Лумпаваррумп и племянник Лоубакка вызвались и дальше нести его бремя.

В новом каноне Чубакка остался с семьей после освобождения Кашиика от имперцев. Он созванивался с Ханом пару раз в месяц, и прочие вуки считали, что это нормально. Видимо, в новом каноне у долга жизни есть срок или достаточно спасти спасителя определенное количество раз. Да и, сами понимаете, семья, дети, планету восстанавливать надо. В общем, тут не до долга жизни человечишке, пусть даже он помог освободить твой дом!