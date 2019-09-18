Amazon Studios нашла отличное живописное место, которое бы подходило для съёмок сериала по «Властелину колец». Ею стала, разумеется, Новая Зеландия!

Мы искали место, которое могло бы вдохнуть жизнь в первозданную красоту Второй эпохи Средиземья. Мы знали, что нам нужно что-то волшебное, с нетронутыми берегами, лесами и горами, которые бы стали домом для первоклассных декораций и профессиональных и опытных специалистов, которые займутся реквизитом. И мы рады официально подтвердить, что Новая Зеландия стала этим домом. Домом для нашего сериала, основанного на «Властелине колец» Джона Толкина. Джон Д. Пейн и Патрик Маккей, шоураннеры

Ранее Amazon представил творческую команду сериала — со сценаристами, художником по костюмам, специалистом по визуальным эффектам и даже исследователем творчества Толкина. Кроме того, СМИ рассказали о двух актёрах, которые сыграют в шоу: актриса Маркелла Кавена («Пикник у висячей скалы», «Плач») исполнит роль некой героини по имени Тира, а имя персонажа Уилла Поултера («Бегущий в лабиринте», «Чёрное зеркало: Брандашмыг») пока не сообщается.

В середине июля интернет-гигант рассказал, что к сериалу присоединился постановщик Хуан Антонио Байона («Мир Юрского периода 2», «Голос монстра»), который снимет два первых эпизода. Ранее создателям сериала удалось привлечь продюсера и сценариста «Игры престолов» Брайана Когмана.

Сценарий для сериала пишут Джон Д. Пейн и Патрик Маккей, (писали сценарий к «Стартреку: Бесконечность», в титрах не указаны), а также Брайан Когман («Игра престолов»).

Кроме того, филолог и литературовед Томас Алан Шиппи, занимающийся творчеством Толкина (это он состоит в команде сериала) пояснил, что Tolkin Estate наложила ограничения на авторов шоу — нельзя использовать события Первой и Третьей Эпохи. Шиппи также уточнил, что в первом сезоне зрителей ждёт 20 эпизодов.