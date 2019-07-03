Компания Amazon нашла постановщика для своего сериала по «Властелину колец», сообщает Deadline. Режиссёром первых двух эпизодов шоу выступит Хуан Антонио Байона, снявший «Приют», «Голос монстра» и «Мир юрского периода 2».
Толкин создал одну из самых необычных и вдохновляющих историй. Для меня, как для большого фаната, это огромная честь и радость — присоединиться к этой удивительной команде.
Хуан Антонио Байона
Сценарий для сериала пишут Джон Д. Пейн и Патрик Маккей, (писали сценарий к «Стартреку: Бесконечность», в титрах не указаны, также готовят экранизацию «Флэша Гордона»), а также Брайан Когман («Игра престолов»).
Пока что о сериале по «Властелину колец» известно не так много. Amazon заказал производство сразу нескольких сезонов, а их действие, судя по тизерам в соцсетях, развернётся во Вторую эпоху. Возможно, нам покажут Нуменор. Каких-то подробностей об актёрском составе и дате выхода пока нет — СМИ известно, что компания собирается отснять пять сезонов и потратить суммарно более миллиарда долларов, в том числе и на покупку прав.
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