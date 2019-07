Amazon представил творческую команду сериала «Властелин колец»

Во время пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков студия Amazon представила творческую команду сериала «Властелин колец» — одновременно с этим твиттер-аккаунт The Lord of the Rings on Prime опубликовал видео с членами съёмочной группы:

Meet our Fellowship. pic.twitter.com/Npouu6ZlRt — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) July 27, 2019

Загибайте пальцы.

Над сценарием работает четыре автора: Дженнифер Хатчинсон («Во все тяжкие»), Джейсон Кехилл («Клан Сопрано»), Хелен Шан («Ганнибал») и Джастин Добл («Очень странные дела»).

Проект продюсируют создатели всё тех же «Ганнибала», «Клана Сопрано» и «Игры престолов».

Художником по костюмам выступила Кейт Хоули («Отряд самоубиц», «Тихоокеанский рубеж»), художником-постановщиком — оскароносный Рик Хайнрихс («Звездные войны: Последние джедаи»), а специалистом по визуальным эффектам стал также оскароносный Джейсон Смит («Выживший»). Кроме того, Amazon пригласил филолога и литературоведа Томаса Алана Шиппи, а также легендарного иллюстратора Средиземья Джона Хоу.

Ранее СМИ сообщили, что актриса Маркелла Кавена («Пикник у висячей скалы», «Плач») сыграет некую главную героиню по имени Тира (Tyra). Позднее порталу The One Ring стали известны якобы имена других персонажей: Эльдиен (Eldien), Белдор (Beldor) и Арик (Aric).

В середине июля интернет-гигант рассказал, что к сериалу присоединился постановщик Хуан Антонио Байона («Мир Юрского периода 2», «Голос монстра»), который снимет два первых эпизода. Ранее создателям сериала удалось привлечь продюсера и сценариста «Игры престолов» Брайана Когмана.

Сценарий для сериала пишут Джон Д. Пейн и Патрик Маккей, (писали сценарий к «Стартреку: Бесконечность», в титрах не указаны, также готовят экранизацию «Флэша Гордона»), а также Брайан Когман («Игра престолов»).

Пока что о сериале по «Властелину колец» известно не так много. Amazon заказал производство сразу нескольких сезонов, а их действие, судя по тизерам в соцсетях, развернётся во Вторую эпоху.