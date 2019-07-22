Издание Variety сообщает, что «Властелин колец» от Amazon начал обрастать деталями об актёрском составе. Первой ласточка стала новость об актрисе Маркелле Кавене («Пикник у висячей скалы», «Плач»), которая исполнит в шоу роль некой героини по имени Тира. Других подробностей о персонаже нет.

В середине июля интернет-гигант рассказал, что к сериалу присоединился постановщик Хуан Антонио Байона («Мир Юрского периода 2», «Голос монстра»), который снимет два первых эпизода. Ранее создателям сериала удалось привлечь продюсера и сценариста «Игры престолов» Брайана Когмана.

Сценарий для сериала пишут Джон Д. Пейн и Патрик Маккей, (писали сценарий к «Стартреку: Бесконечность», в титрах не указаны, также готовят экранизацию «Флэша Гордона»), а также Брайан Когман («Игра престолов»).

Пока что о сериале по «Властелину колец» известно не так много. Amazon заказал производство сразу нескольких сезонов, а их действие, судя по тизерам в соцсетях, развернётся во Вторую эпоху.