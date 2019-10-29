«Оглянись, они тебя ждут». Второй трейлер сериала «Мандалорец» по «Звёздным войнам»

Disney опубликовала второй трейлер «Мандалорца» — первого игрового сериала по «Звёздным войнам». Эффектный ролик показывает несколько экшен-сцен, среди которых перестрелки с имперскими штурмовиками и нападение на космическое судно.
Шоураннером проекта выступил режиссёр Джон Фавро («Железный человек», «Книга джунглей», «Король Лев»). Главную роль исполнил Педро Паскаль — правда, шлем он по традиции он так и не снял. Вместе с ним в сериале играют Джина Карано («Дэдпул») и Карл Уэзерс («Рокки», «Колония»). Действие шоу развернётся спустя несколько лет после шестого эпизода.
«Мандалорец» стартует 13 ноября. Студия будет выпускать по серии в неделю. Ранее Disney показал пять постеров:
Читайте также
Подробности «Мандалорца» — первого сериала по «Звёздным войнам»
Первый эпизод выйдет 12 ноября, на запуске сервиса Disney+.
Пять кратких фактов про персонажей «Мандалорца»
Персонажи сериала, как и фанаты, тоже путают одного дроида с другим.
«Ощущается как фильмы»: первые отзывы на «Мандалорца»
Журналисты увидели 27 минут первого эпизода и уже хвалят сериал.
Комментарии (Правила дискуссии)