«Оглянись, они тебя ждут». Второй трейлер сериала «Мандалорец» по «Звёздным войнам»

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Disney опубликовала второй трейлер «Мандалорца» — первого игрового сериала по «Звёздным войнам». Эффектный ролик показывает несколько экшен-сцен, среди которых перестрелки с имперскими штурмовиками и нападение на космическое судно.

Шоураннером проекта выступил режиссёр Джон Фавро («Железный человек», «Книга джунглей», «Король Лев»). Главную роль исполнил Педро Паскаль — правда, шлем он по традиции он так и не снял. Вместе с ним в сериале играют Джина Карано («Дэдпул») и Карл Уэзерс («Рокки», «Колония»). Действие шоу развернётся спустя несколько лет после шестого эпизода.

«Мандалорец» стартует 13 ноября. Студия будет выпускать по серии в неделю. Ранее Disney показал пять постеров:

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