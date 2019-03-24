В середине марта онлайн-кинотеатр CableTV.com объявил о необычной акции — организаторы ищут добровольца, который согласится посмотреть все 20 фильмов киновселенной Marvel подряд! Если участник выдержит марафон, то ему обещают заплатить тысячу долларов, а также вручат коллекцию Blu-ray с фильмами и несколько призов, включая ведёрко для попкорна, кружку с Таносом, накидку Железного человека и подарочную карту.

В список входят все вышедшие на носителях картины киновселенной: от первого «Железного человека» и «Невероятного Халка» до «Человека-муравья и Осы».

Участником может стать только житель США от 18 лет с активной страницей в соцсетях, где ему предлагается рассказать о том, как всё пройдёт. В анкете организаторы также просят указать количество подписчиков — вероятно, выбирать будут из числа кандидатов с наибольшим числом. Кроме того, CableTV.com подчёркивают, что будут следить за участником и не дадут тому заснуть во время марафона. Заявки принимаются до 15 апреля.

В российский прокат «Мстители: Финал» выйдут 29 апреля.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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