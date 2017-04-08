Определился шорт-лист премии Аркадия и Бориса Стругацких по результатам 2016 года

Определился шорт-лист премии Аркадия и Бориса Стругацких по результатам 2016 года

Николай Романецкий опубликовал шорт-лист премии Аркадия и Бориса Стругацких (или премии АБС) по результатам 2016 года. Премия разделена на две категории: художественная проза и критика/публицистика.

Прежде всего, в список попала дилогия Олди «Сильные». Это мифологическое технофэнтези, которое опирается на якутский народный эпос. Книги получились очень достойные, хоть и отличающиеся от работ Олди.

Кроме того, стоит отметить и роман в жанре псевдоальтернативной истории Вячеслава Рыбакова «На мохнатой спине». К фантастике книгу можно отнести весьма условно: это, без сомнения, другая ветвь реальности, только отличия проявляются лишь в незаметных деталях.

В список номинантов в жанре публицистики прошли двое наших авторов: популяризатор науки Антон Первушин и литературный критик Василий Владимирский.

Имена финалистов станут известны в конце мая.

В список художественной прозы вошли:

Критика и публицистика

Владимирский Василий. Российская фантастика и алхимия обновления // Октябрь. — 2016. — № 6.

Галина Мария. Цикл статей «Hyperfiction». // Новый мир. — 2016. — №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12.

Первушин Антон. Сумма космонавтики. Взгляд Станислава Лема на будущее космической экспансии//Сингулярность: Образы «постчеловечества». Антология. — М.: Алгоритм, 2016.

Переписка Ивана Антоновича Ефремова // сост. Ольга Ерёмина. — М.: Вече, 2016 (Неотъемлемой частью издания являются «Указатели», выпущенные отдельной книжкой в 176 с.).

Фрумкин Константин. Постмодернистские игры вокруг нацизма и коммунизма. (Размышление над фантастическими романами 2013-2015 годов). // Нева — 2016. — № 3.

Шикарев Сергей. Высокие волны, тихие заводи // Октябрь. — 2016. — № 6