Отечественные зрители и поклонники фильмов Marvel на портале ChangeOrg запустили петицию с просьбой вернуть первоначальную дату проката фильма «Мстители: Война бесконечности».
Вчера, 13 февраля, The Walt Disney Company уведомила, что фильм выйдет на 8 дней позже запланированной даты, 11 мая. СМИ связывают это с тем, что в начале мая в прокат выйдут две отечественные картины: военно-приключенческий фильм «Танки» и драма Константина Хабенского «Собибор».
Вот как звучит полный текст петиции (оставлена авторская орфография и пунктуация):
Фильм MARVEL STUDIOS «Мстители: Война бесконечности» в России был перенесён с 3 мая на 11 мая 2018 года. Прошу вернуть фильму первоначальную дату, так как это знаменательная дата! В этом году исполняется 10 лет киновселенной MARVEL, а 3 мая 2012 года вышла первая часть «Мстителей». Так что переносить Мстителей — неверно!
На момент публикации новости петицию подписало уже почти 15 тысяч человек. Стоит ли напоминать, что такие обращения редко возымеют эффект?
Впрочем, некоторые видят в переносе «веский повод для улыбки»:
Читайте также
Министерство культуры сократит число сеансов одного фильма в кинотеатрах
Новый законопроект может вступить в силу уже в январе 2018 года.
Министерство культуры переработало закон о прокатном сборе в 5 млн рублей. Но лишь немного
Цена останется прежней, но независимым и авторским фильмам её можно будет не платить. Правда, только если разрешит Минкульт.
«Война Бесконечности»: что показали в трейлере?
Ролик показал не только суперзлодея Таноса и его новых прислужников, но и старых полюбившихся героев. И некоторые из них сильно изменились!
Министерство культуры планирует ввести сбор 3% с каждого фильма
Вырученные средства хотят пускать на развитие отечественного кино.
Комментарии (Правила дискуссии)