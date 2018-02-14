Отечественные зрители и поклонники фильмов Marvel на портале ChangeOrg запустили петицию с просьбой вернуть первоначальную дату проката фильма «Мстители: Война бесконечности».

Вчера, 13 февраля, The Walt Disney Company уведомила, что фильм выйдет на 8 дней позже запланированной даты, 11 мая. СМИ связывают это с тем, что в начале мая в прокат выйдут две отечественные картины: военно-приключенческий фильм «Танки» и драма Константина Хабенского «Собибор».

Вот как звучит полный текст петиции (оставлена авторская орфография и пунктуация):

Фильм MARVEL STUDIOS «Мстители: Война бесконечности» в России был перенесён с 3 мая на 11 мая 2018 года. Прошу вернуть фильму первоначальную дату, так как это знаменательная дата! В этом году исполняется 10 лет киновселенной MARVEL, а 3 мая 2012 года вышла первая часть «Мстителей». Так что переносить Мстителей — неверно!

На момент публикации новости петицию подписало уже почти 15 тысяч человек. Стоит ли напоминать, что такие обращения редко возымеют эффект?

Впрочем, некоторые видят в переносе «веский повод для улыбки»: