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Отмененного «Койота против "Акме"» все же могут выпустить

Дмитрий Кинский
20 марта 18:12
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Кинокомпания Ketchup Entertainment ведет переговоры с Warner Bros. о выпуске уже готового, но отмененного фильма с элементами анимации «Койот против "Акме"» (в оригинале Coyote v. Acme).
Права на картину обойдутся в 50 миллионов долларов. Сделка еще не заключена, но, как отмечают журналисты, процесс идет хорошо. Если все сложится удачно, то премьера состоится уже в 2026 году.
Warner Bros. отказалась от «Койота против "Акме"» в 2023 году в рамках сокращения расходов, несмотря на положительные отзывы на тестовых показах.
Это будет уже второй отменный проект Warner Bros., который спасает Ketchup Entertainment. До этого компания купила и выпустила «Looney Tunes: Космическое вторжение».
Что интересно, в 2024 году Warner Bros. показывала «Койота против "Акме"» ряду потенциальных покупателей с ценником в 70 миллионов долларов. Именно столько стоит фильм. Однако тогда никто не заинтересовался предложением.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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