Отмененного «Койота против "Акме"» все же могут выпустить

Coyote v. Acme). Кинокомпания Ketchup Entertainment ведет переговоры с Warner Bros. о выпуске уже готового, но отмененного фильма с элементами анимации «Койот против "Акме"» (в оригинале

Права на картину обойдутся в 50 миллионов долларов. Сделка еще не заключена, но, как отмечают журналисты, процесс идет хорошо. Если все сложится удачно, то премьера состоится уже в 2026 году.

Warner Bros. отказалась от « Койота против "Акме"» в 2023 году в рамках сокращения расходов, несмотря на положительные отзывы на тестовых показах.

Это будет уже второй отменный проект Warner Bros., который спасает Ketchup Entertainment. До этого компания купила и выпустила «Looney Tunes: Космическое вторжение».

Что интересно, в 2024 году Warner Bros. показывала « Койота против "Акме"» ряду потенциальных покупателей с ценником в 70 миллионов долларов. Именно столько стоит фильм. Однако тогда никто не заинтересовался предложением.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.