Отрывок приквела «Голодных игр» раскрыл очаровательного главного героя — старого знакомого

В 2019-м мы рассказывали, что писательница Сьюзен Коллинз анонсировала новый роман во вселенной «Голодных игр». Тогда о книге было мало что известно — лишь только время действия: события разворачивались за 64 года до основной трилогии.

Позднее издательство раскрыло название — The Ballad of Songbirds and Snakes («Баллада о певчих птичках и змеях»). В пресс-релизе отмечалось, что Коллинз собирается в романе исследовать «состояние природы», которое последовало после событий, известных как «Тёмные дни Панема». Тогда-то и сформировался антиутопический строй, который привёл к шоу, где подростки убивают друг друга.

Теперь издание Entertainment Weekly опубликовало отрывок, в котором становится понятно, кто станет главным героем «Баллады» — будущий президент Панема и главный антагонист трилогии Кориолан Сноу. Отрывок рисует героя обаятельным и добрым студентом Академии, который не только отлично учится, но и проявляет себя в качестве наставника.

Также издание заказало рисунок иллюстратору Чарльзу Чейссону с молодым Сноу:

«Баллада о певчих птичках и змеях» выходит на английском 19 мая. О переводе пока ничего неизвестно.

У Lionsgate в планах экранизировать приквел, но пока никаких деталей о фильме нет.