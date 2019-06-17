Сьюзен Коллинз выпустит приквел к «Голодным играм»

Писательница Сьюзен Коллинз объявила, что работает над новым романом из серии подростковой антиутопии «Голодные игры». Пока что у книги нет названия, только дата выхода — 19 мая 2020 года.

Подробностей о сюжете и персонажах тоже почти нет — известно только, что его действие развернётся за 64 года до начала событий трилогии. Как отмечается в пресс-релизе, писательница хочет исследовать «состояние природы», которое последовало после событий, известных как «Тёмные дни Панема». Тогда-то и сформировался антиутопический строй, который привёл к шоу, где подростки убивают друг друга.

Трилогия «Голодные игры» начала выходить в 2008-м, по одному роману в год. За короткий период книги стали бестселлерами и возглавили продажи в США. К 2014 году только в США было продано более 65 миллионов экземпляров томов трилогии, всего книги издали на территории 56 стран и перевели на 51 язык. Действие романов разворачивается в далёком будущем после некой глобальной катастрофы. На территории бывшей Северной Америки образовалось антиутопичное государство Панем, чья столица Капитолий расположена где-то в райне Скалистых гор. Вокруг города находятся двенадцать округов (изначально — тринадцать), называемых дистриктами — они снабжают столицу сырьём и товарами. Однажды эти территории восстали, но Капитолий жестоко подавил бунт, а Тринадцатый дистрикт оказался уничтожен. В память об этой войне столица проводит ежегодный турнир под названием «Голодные игры», в котором участвуют подростки, представляющие свои дистрикты.

Трилогию экранизировала Lionsgate, а роль главной героини Китнисс Эвердин исполнила Дженнифер Лоуренс, всего вышло четыре фильма с марта 2012-го по ноябрь 2015-го. Суммарные мировые сборы составили около трёх миллиардов долларов.

Lionsgate сообщила, что уже начинает работу над экранизацией романа-приквела. Пока что фильм только в планах, но, вероятно, к моменту выхода книги у студии уже будет какой-либо материал.