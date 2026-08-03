Owlcat Games не бросит CRPG, несмотря на переход к экшен-RPG





В интервью PCGamesN творческий директор Александр Мишулин рассказал, что часть команды продолжит развивать направление, с которого начинала Owlcat. Сейчас в студии работает около 600 человек, а параллельно с классическими RPG она экспериментирует с новыми форматами.







Одним из таких экспериментов стала The Expanse: Osiris Reborn — экшен-RPG в духе Mass Effect. По словам Мишулина, студия не хочет стоять на месте, поэтому решила попробовать другой подход к созданию игр.





Star Wars, Starfinder, Icewind Dale, World of Darkness или DnD. Кроме того, Мишулин раннее

При этом переход к новому жанру потребовал серьёзных изменений в рабочих процессах, включая написание сценария, который команда до сих пор дорабатывает. Какие именно CRPG появятся после выхода Warhammer 40,000: Dark Heresy, пока неизвестно. Будущие проекты студии не будут связаны с Pathfinder,Starfinder, Icewind Dale, World of Darkness или DnD. Кроме того, Мишулин раннее заявлял , что Owlcat была бы заинтересована в создании Baldur’s Gate 4, если бы получила такое предложение.

Owlcat Games не собирается отказываться от жанра CRPG, даже несмотря на расширение студии и работу над более динамичной The Expanse: Osiris Reborn.