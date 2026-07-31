Owlcat не против взяться за Baldur's Gate 4, если ей предложат

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить всех игроков, наших фанатов, которые считают, что мы можем сделать <Baldur's Gate 4>. Это действительно большая честь. Вы уже говорили, что мы немного мазохисты. Так что да, для нас это был бы большой вызов!