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Новости

Owlcat не против взяться за Baldur's Gate 4, если ей предложат

Дмитрий Кинский
31 июля 15:49
86
1 минута на чтение
Творческий директор Owlcat Games Александр Мишулин рассказал, что студия не против взяться за разработку Baldur's Gate 4, если такое предложение поступит от Hasbro.
Напомним, студия наиболее известна по дилогии Pathfinder и Warhammer 40,000: Rogue Trader.
Прежде всего, я хотел бы поблагодарить всех игроков, наших фанатов, которые считают, что мы можем сделать <Baldur's Gate 4>. Это действительно большая честь. Вы уже говорили, что мы немного мазохисты. Так что да, для нас это был бы большой вызов!
Сейчас компания работает сразу над двумя проектами — Warhammer 40,000: Dark Heresy и The Expanse: Osiris Reborn.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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