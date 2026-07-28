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Переводчица «Одиссеи» разгромила версию Нолана: «Нет сцен секса, а еда выглядит ужасно»

Кот-император
28 июля 10:17
1389
1 минута на чтение
Эмили Уилсон, автор нового перевода «Одиссеи», вышедшего в 2017 году, написала статью о фильме «Одиссея» Кристофера Нолана. Ранее Нолан упоминал, что именно её перевод вдохновил его экранизировать эту поэму.
Переводчица довольно критически отнеслась к фильму. Она заявила, что ей «было бы стыдно написать хоть какую-то часть такого сценария».
Эмили Уилсон
В «Одиссее» Нолана не хватает многих элементов, сделавших поэму великой. Ей нечего убедительно сказать о времени, памяти, истории, войне <...> Ей не хватает психологической, эмоциональной, политической и этической глубины. Структура её сюжета состоит из трюков. Сценарий чудовищный. Ни у кого из персонажей нет убедительных мотивов для их действий и слов. Нет сцен секса, а еда выглядит ужасно.
Уилсон считает, что Нолан лишил Одиссея его хитрости и обаяния. Она пишет, что в фильме Одиссей стыдится своей хитрости, и фильм подаёт её как что-то плохое. Уилсон критикует чересчур сентиментальные сцены с Синоном. Уилсон не видит ничего «прогрессивного» в кастинге «цветных» актёров, поскольку они играют второстепенные роли и у большинства едва есть пара слов. Она считает, что Нолан упростил женских персонажей и не оставил многим актёрам и актрисам, с чем работать. Уилсон также осудила съёмки сцен в Западной Сахаре — спорной территории, де-факто оккупированной Марокко. Тем не менее, по её мнению, у фильма есть один позитивный эффект — многие люди благодаря нему вообще узнают о существовании «Одиссеи».

А что думает наш редактор:

«Одиссея» Нолана: что этот фильм сделал с Гомером и Древней Грецией

Александр Гагинский

20.07.2026

17821

Оправдались ли опасения и правы ли критики.

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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