Переводчица «Одиссеи» разгромила версию Нолана: «Нет сцен секса, а еда выглядит ужасно»

В «Одиссее» Нолана не хватает многих элементов, сделавших поэму великой. Ей нечего убедительно сказать о времени, памяти, истории, войне <...> Ей не хватает психологической, эмоциональной, политической и этической глубины. Структура её сюжета состоит из трюков. Сценарий чудовищный. Ни у кого из персонажей нет убедительных мотивов для их действий и слов. Нет сцен секса, а еда выглядит ужасно.

Уилсон считает, что Нолан лишил Одиссея его хитрости и обаяния. Она пишет, что в фильме Одиссей стыдится своей хитрости, и фильм подаёт её как что-то плохое. Уилсон критикует чересчур сентиментальные сцены с Синоном. Уилсон не видит ничего «прогрессивного» в кастинге «цветных» актёров, поскольку они играют второстепенные роли и у большинства едва есть пара слов. Она считает, что Нолан упростил женских персонажей и не оставил многим актёрам и актрисам, с чем работать. Уилсон также осудила съёмки сцен в Западной Сахаре — спорной территории, де-факто оккупированной Марокко. Тем не менее, по её мнению, у фильма есть один позитивный эффект — многие люди благодаря нему вообще узнают о существовании «Одиссеи».