Переводчица «Одиссеи» разгромила версию Нолана: «Нет сцен секса, а еда выглядит ужасно»

Эмили Уилсон, автор нового перевода «Одиссеи», вышедшего в 2017 году, написала статью о фильме «Одиссея» Кристофера Нолана. Ранее Нолан упоминал, что именно её перевод вдохновил его экранизировать эту поэму.
Переводчица довольно критически отнеслась к фильму. Она заявила, что ей «было бы стыдно написать хоть какую-то часть такого сценария».
Эмили Уилсон
В «Одиссее» Нолана не хватает многих элементов, сделавших поэму великой. Ей нечего убедительно сказать о времени, памяти, истории, войне <...> Ей не хватает психологической, эмоциональной, политической и этической глубины. Структура её сюжета состоит из трюков. Сценарий чудовищный. Ни у кого из персонажей нет убедительных мотивов для их действий и слов. Нет сцен секса, а еда выглядит ужасно.
Уилсон считает, что Нолан лишил Одиссея его хитрости и обаяния. Она пишет, что в фильме Одиссей стыдится своей хитрости, и фильм подаёт её как что-то плохое. Уилсон критикует чересчур сентиментальные сцены с Синоном.
Уилсон не видит ничего «прогрессивного» в кастинге «цветных» актёров, поскольку они играют второстепенные роли и у большинства едва есть пара слов. Она считает, что Нолан упростил женских персонажей и не оставил многим актёрам и актрисам, с чем работать.
Уилсон также осудила съёмки сцен в Западной Сахаре — спорной территории, де-факто оккупированной Марокко. Тем не менее, по её мнению, у фильма есть один позитивный эффект — многие люди благодаря нему вообще узнают о существовании «Одиссеи».