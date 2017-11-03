Главный исполнительный директор CBS Corp. Лесли Мунвс объявил, что вскоре на платформе CBS All Access может появиться новая научно-фантастическая антология. Прямо сейчас канал работает над перезапуском «Сумеречной зоны». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Однако Мунвс не вдавался в детали. Будет ли это прямое продолжение сериала 1959 года, неизвестно. Некоторые источники сообщают, что режиссёром антологии стал Джордан Пил («Прочь»), а производством сериала займётся его компания Monkeypaw Productions. Сценаристом и шоураннером проекта выступит Марко Рамирес («Сорвиголова», «Защитники», «Сыны анархии»).

Последний раз CBS пытался перезапустить «Сумеречную зону» в 2012 году, объединившись с Брайаном Сингером (новая трилогия «Люди Икс»).

«Сумеречная зона» — мистический чёрно-белый сериал-антология, созданный Родом Серлингом и выпущенный в 1959 году. Фантастические эпизоды шоу рассказывали самые разные сюжеты, не связанные между собой: хоть про пришельцев, хоть про Дикий Запад, хоть про паранормальные явления. «Сумеречную зону» можно назвать «Чёрным зеркалом» прошлого века.

«Сумеречная зона» есть в этом списке Лучшие сериалы о мистике и паранормальном Истории, где наука тесно переплетается с эзотерикой, а истина где-то рядом.