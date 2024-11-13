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Перезапуск «ванильной» WoW, ремастеры Warcraft I & 2 и не только — что показали на Warcraft Direct
Дмитрий Кинский
13 ноября 21:46
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Blizzard в честь 30-летия вселенной Warcraft (и вместо ежегодной BlizzCon) провела презентацию Warcraft Direct.

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Warcraft III: Reforged 2.0

Сперва компания объявила, что Warcraft III: Reforged получит масштабный патч, в котором можно будет включить оригинальную графику, подтянутую до HD-качества. В новой версии обновили окружение, а также игроки смогут полностью персонализировать визуал.

Ремастеры Warcraft и Warcraft 2

Следом анонсировали ремастеры первой и второй частей Warcraft с обновленными графикой (ее можно менять налету, как в ремастере Diablo II) и управлением. А еще там будет мультиплеер!
Ремастеры уже можно купить в Battle.Net.
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Heartstone

Карточная игра Heartstone, которой недавно исполнилось 10 лет, получит большое обновление-кроссовер со StarCraft. В него войдут три фракции с культовыми персонажами: терраны, протосы и зерги.
Релиз состоится в январе 2025 году.
Также разработчики решили обновить «Арену». Ее разделят на два режима: Обычную арену с более быстрыми матчами и Подпольную арену, где можно столкнуться с игроками любого уровня и рейтинга.
Вместе с этим Blizzard анонсировала следующие три дополнения для Heartstone: «Изумрудный сон», «Скрытый город» и «Время героев».

World of Warcraft Classic

«Давайте будем честными, вы знаете, что будет дальше» — Blizzard анонсировала World of Warcraft Classic: Mists of Pandaria. В честь этого компания представила совершенно новый трейлер на движке игры.
Релиз состоится летом 2025 года.
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21 ноября Blizzard перезапустит «ванильную» World of Warcraft с классическими фазами. А потом она эволюционирует в The Burning Crusade — и так далее.

World of Warcraft

Blizzard анонсировала новое обновление 11.1 для World of Warcraft: The War Within, которое получило название Undermine. Его посвятят одноименному гоблинскому городу.
Из интересного: летать там будет нельзя, вместо этого игрокам дадут... гоночный болид! Добавят подземелье «Операция: Затвор». И, конечно, новый рейд.
В заключите разработчики объявили, что в следующем дополнении Midnight игроки получат свои дома в игре! Об этом фанаты просили с самого релиза World of Warcraft.
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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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