Издатель Paradox у себя в твиттере опубликовал несколько скриншотов из грядущего неанонсированного проекта — по всей видимости, ещё одной игры в серии Vampire: The Masquerade. Компания сопроводила кадры следующими словами:

Мы знаем, что нечто грядёт 21 марта — но что? Неужто мы наконец-то встретим родственную душу? Что всё это значит? Входящая тема: вот что нам удалось откопать за это время. Может быть, вы поможете нам найти больше на сайте tenderbeta.com?

В середине февраля Paradox запустили сервис знакомств на мистическую тематику Tender, в котором пользователям нужно указывать не только интересы, но и группу крови и резус-фактор. Позднее с его помощью компания тизерила некоторые детали — так пользователи выяснили, что 21 марта издатель планирует некий громкий анонс, вероятно его представят на конференции игровых разработчиков (Game Developers Conference).