Первые кадры нового мультфильма от режиссера «Стального гиганта»

Netflix опубликовал первые кадры ретрофутуристического мультфильма под названием «Рэй Ганн».
Его режиссером выступил Брэд Берд, известный по «Стальному гиганту» и «Суперсемейке».
Что интересно, он написал сценарий картины еще 30 лет назад. Тогда им занималась студия Turner Feature Animation, но из-за слияния с Time Warner в 1966 году его отменили.
Также стало известно, кто озвучит главных героев: Сэм Рокуэлл, Скарлетт Йоханссон и Том Уэйтс.
Действие разворачивается в гигантском городе Метропии, а в центре сюжета частный детектив, которые расследует загадочное дело, в котором переплетаются убийство, пришельцы и загадочная мультимедийная звезда Венус Нова.
Премьера состоится осенью.
