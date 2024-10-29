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Первые кадры сериала-приквела «Оно»
Дмитрий Кинский
31 октября 18:19
325
1 минута на чтение
Издание Entertainment Weekly поделилось первыми кадрами приквела «Оно» Энди Мускетти с подзаголовком «Добро пожаловать в Дерри».
Действие сериала развернется в 1960 годах — задолго до появления Клуба неудачников. В нем расскажут историю происхождения демона Пеннивайза.
Энди Мускетти выступает шоураннером и режиссером некоторых эпизодов. Билл Скарсгард, который играл Пеннивайза в фильмах, в шоу не участвует.
Премьера «Добро пожаловать в Дерри» состоится в 2025 году на Max.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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