Первые кадры со съемок сериала «Полдень» по братьям Стругацким

В сети появились кадры со съемок сериала «Полдень» по мотивам романа «Жук в муравейнике» братьев Стругацких.

Режиссером выступает Клим Козинский, известный по «13 клинической». А главные роли исполняют Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снигирь и другие.

Действие сериала развернется в 2278 году, когда глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски поручает Максиму Каммереру отыскать прогрессора Льва Абалкина, который исчез после контакта со сверхцивилизацией Странников на планете Надежда.

Даты премьеры пока нет. Всего будет шесть эпизодов, которые выйдут в онлайн-кинотеатрах Kion и Okko.

Юрий Колокольников — Максим Каммерер

Никита Тау Наледи — Щекн (в книге персонаж выглядел как собака, экранизация явно отходит от этого)

Максим Матвеев — Лев Абалкин

Александр Вдовин — его роль пока неизвестна

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