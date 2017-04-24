24 апреля в Сети появились первые отзывы и рецензии на новый супергероический блокбастер Marvel «Стражи галактики 2». Фильм себя показывает неплохо: 71 балл на Metacritic против 76 у первой части. Впрочем, пока ещё не все крупнейшие издания опубликовали свои рецензии.

В России «Стражи галактики 2» придётся ждать до 4 мая. Пока что мы предлагаем вам почитать, что о фильме пишет западная пресса.

Обозреватель USAToday Брайан Труитт поставил фильму 88/100. Труитт подчёркивает, что на этот раз в фильме гораздо больше времени уделено взаимоотношениям между персонажами. Лента обращается к теме «семейного соперничества», и особенно ярко это проявляется в парах Гамора — Небула, Ракета — Грут и Квилл — Эго. Труитт хвалит образ Курта Рассела и отмечает, что Эго — «прекрасная находка для небольшой и удивительной [вселенной фильма]».

Экшен и сюжет по-прежнему эпичны. Но фильм выделяют причудливые детали вроде миниатюрного и чувствительного деревца. Вот что делает «Стражей Галактики» Ганна такими особенными.

Автор портала Screen International Тим Грирсон поставил оценку 80/100. По его словам, фильм не только сохранил атмосферу и дух оригинала, но и расширил визуальную и эмоциональную палитру. Грирсон сравнивает ленту с «большим кровоточащим сердцем», которое символизирует шрамы главных героев. В пример он приводит Звёздного лорда. Тот никогда не знал своего отца и был вынужден смотреть, как умирает от рака его мать. Правда, Грирсон считает, что обилие действия и эмоций перегружает фильм.

Как и большинство других фильмов Marvel, двухчасовой сиквел страдает от передозировки зрелищности. Джеймс Ганн показывает уже энное по счёту эпическое супергеройское противостояние с участием нескольких планет, заставляя Стражей балансировать между жизнью и смертью.

Оуэн Глейбермен, редактор Variety, поставил 70/100. Он считает, что зрителям стоит задаваться вопросом «Получилось ли так же хорошо, как и в первом фильме?», а не «Получилось ли лучше первого фильма?». Глейбермен заметил, что в этот раз можно самим ощутить, «с каким трудом режиссёру далась вторая часть». Однако при некоторой вторичности, автор выделяет кульминацию в фильме.

Разумеется, богам фантастического зрелища нужно было принести жертвы. Кульминация второй части получилась насыщенной, трогательной, возбуждающей, и это даже чересчур для обязательной добротной концовки. (И это не считая бесконечных сцен после титров, из-за которых фильм всё больше походит на ТВ).

Тодд Маккарти, обозреватель The Hollywood Reporter, поставил 60/100. Он считает, что в сиквеле персонажи растеряли своё обаяние. «Теперь они больше походят на спорящих членов семьи». По его словам, характер некоторых героев изменился в худшую сторону, из-за чего наблюдать за ними не так интересно. Он приводит в пример Гамору, которой предстоит решать конфликты с сестрой. Зеленокожая героиня выглядит нянькой для остальных персонажей и почти каждая её реплика сочится унынием. К прочим недостакам Маккарти выделяет постановку космических сражений, которые слишком отдают компьютерной графикой.

В отличие от лучших космических битв в «Звёздных войнах», безумные баллистические виражи [в «Стражах»] часто оставляют впечатление, будто зритель находится внутри пинбольного автомата. Хаос и жестокость в фильме показаны в основном добродушно, обыденно и отстранённо. Происходящее раз за разом вызывает смешки и хохот. Сценарист и режиссёр [Джеймс] Ганн отвлекает внимание от неудачных моментов, просто переходя дальше к следующей шутке или взрыву.