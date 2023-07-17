Первые отзывы об аниме «Как поживаете?» — последнем фильме Хаяо Миядзаки

14 июля в Японии состоялась премьера последнего фильма Хаяо Миядзаки под названием «Как поживаете?» (или Kimitachi wa Dou Ikiru ka? в оригинале).

При работе над ней легендарный режиссер слабо вдохновлялся одноименной детской книгой Ёсино Гэндзабуро.

И до самого выхода аниме Ghibli не делилась ни трейлерами, ни кадрами из картины, чтобы зрители могли посмотреть ее без каких-либо предубеждений.

Мы собрали первые впечатления от критиков из английской и японской прессы.

Anime News Network:

Каждый кадр в фильме — произведение искусства. <…> Этот фильм можно смотреть сто раз и все равно открывать для себя что-то новое в любой сцене. <…> Это анимационное приключение, не похожее ни на что за последние десять лет.

Eiga Channel:

Не будет преувеличением сказать, что этот фильм — одна из лучших работ Ghibli с точки зрения визуальных эффектов и сюжета. С другой стороны, не фанатов Ghibli может смутить головокружительный темп развития истории.

Time Out Japan:

У фильма заметно более зрелый тон повествования, в котором больше тревожных моментов, чем в фильмах «Рыбка Поньо на утесе» и «Мой сосед Тоторо».

BBC: