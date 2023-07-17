Первые отзывы об аниме «Как поживаете?» — последнем фильме Хаяо Миядзаки

14 июля в Японии состоялась премьера последнего фильма Хаяо Миядзаки под названием «Как поживаете?» (или Kimitachi wa Dou Ikiru ka? в оригинале).
При работе над ней легендарный режиссер слабо вдохновлялся одноименной детской книгой Ёсино Гэндзабуро.
И до самого выхода аниме Ghibli не делилась ни трейлерами, ни кадрами из картины, чтобы зрители могли посмотреть ее без каких-либо предубеждений.
Мы собрали первые впечатления от критиков из английской и японской прессы.
Anime News Network:
Каждый кадр в фильме — произведение искусства. <…> Этот фильм можно смотреть сто раз и все равно открывать для себя что-то новое в любой сцене. <…> Это анимационное приключение, не похожее ни на что за последние десять лет.
Eiga Channel:
Не будет преувеличением сказать, что этот фильм — одна из лучших работ Ghibli с точки зрения визуальных эффектов и сюжета. С другой стороны, не фанатов Ghibli может смутить головокружительный темп развития истории.
Time Out Japan:
У фильма заметно более зрелый тон повествования, в котором больше тревожных моментов, чем в фильмах «Рыбка Поньо на утесе» и «Мой сосед Тоторо».
BBC:
Фильм полон фирменный навязчивых идей, причуд и тематических переживаний Миядзаки. Здесь есть милые, но жуткие существа, великолепно выглядящая еда и бросающие вызов гравитации полеты фантазии. <…> Тематически, как и «Ведьмина служба доставки» и «Унесенные призраками», «Как поживаете?» — история взросления, в которой ребенок должен преодолеть свой эгоизм и научиться жить для других.
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