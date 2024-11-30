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Первый геймплейный трейлер экшена «Война миров: Сибирь»

Дмитрий Кинский
30 ноября 12:30
66
1 минута на чтение
1С Game Studios в рамках выставки РЭД ЭКСПО показала первый геймплейный трейлер экшена от третьего лица «Война миров: Сибирь».
В основу игры лег роман Герберта Уэллса, но действие развернется в альтернативной России 1896 года, где несколько героев бегут из охваченного паникой Петрограда.
По словам разработчиков, игроков ждут перестрелки с разным оружием, элементы стелса и пространственные головоломки. Все это как раз можно увидеть в ролике с игровым процессом.
Даты релиза пока нет.

Геймплейный трейлер

Скриншоты

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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