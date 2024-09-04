Первый тизер «Человека-волка» от режиссера «Апгрейда»

Компания Universal Pictures представила первый тизер переосмысления «Человека-волка».
Режиссером и сценаристом выступает Ли Уоннелл, известный по «Пиле», «Астралу», «Апгрейду» и «Человеку-невидимке» 2020 года.
События фильма расскажут о том, как молодая супружеская пара и их дочь сталкиваются со свирепым оборотнем.
Главные роли сыграли Кристофер Эбботт («Бедные-несчастные») и Джулия Гарнер («Озарк»). Изначально одну из ролей должны были отдать Райану Гослингу, но актер выбыл из проекта.
Премьера «Человека-волка» ожидается 17 января 2025 года.