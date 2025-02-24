Первый тизер фильма «Алиса в Стране Чудес» с Анной Пересильд

KION и «Газпром-Медиа Холдинг» опубликовали первый тизер-трейлер фильма «Алиса в Стране Чудес».
Это современная экранизация популярного детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла.
Синопсис
В Стране Чудес времени не существует, а солнце всегда в зените. Случайно попав туда, пятнадцатилетняя Алиса встречает среди жителей своих близких и друзей, но никто из них ее не узнает. В этом мире она чужая.
Чтобы выбраться из Страны Чудес, Алисе предстоит пройти долгий путь: ее ждут море собственных слез, коварные тропы волшебного леса и смертельно опасная лавина. А еще ей предстоит обрести любовь... Только выдержав все испытания Алиса сможет спасти Страну Чудес от катастрофы и вернуться домой.
Главные роли сыграли Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов и другие.
Премьера «Алисы в Стране Чудес» ожидается в 2025 году.
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