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Первый тизер-трейлер «Громовержцев»
Дмитрий Кинский
23 сентября 16:12
328
1 минута на чтение
Disney наконец выпустила первый тизер-трейлер «Громовержцев», который показывали посетителям Comic-Con 2024 в Сан-Диего несколько месяцев назад.
Фильм расскажет об антигероях, которые должны работать друг с другом, чтобы выполнить таинственный заказ. Среди них Красный Страж, Елена Белова, Баки Барнс, Таскмастер, Призрак, Агент США и Часовой.
За постановку отвечает Джейк Шрейер, который работал над «Звездными войнами: Опорная команда», «Бесстыжими» и комедией «Грызня».
Премьера состоится в мае 2025 года.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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