Первый трейлер 4 сезона «Легенды о Vox Machina»





События продолжения развернутся спустя год после падения Конклава. Команда главных гереов предстоит сразиться со злой сущностью, пробудившейся после долгого сна и угрожающей уничтожить королевство.







Мультсериал стартует 3 июня, а еженедельно будет выходить сразу по три эпизода. Шоу заочно продлили на пятый и финальный сезон.







Если вам критически не хватает контента по DnD от Cricial Role, то в 2026 году команда надеется выпустить второй сезон спин-оффа «Vox» под названием «Могучая девятка» (The Mighty Nein).

Amazon Prime представил полноценный трейлер четвертого сезона «Легенды о Vox Machina».