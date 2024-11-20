Первый трейлер фильма по Minecraft с Джеком Блэком и Джейсоном Момоа

Warner Bros. представила полноценный трейлер фильма Minecraft («Майнкрафт в кино»).
События посвятят Гаррету, Натали, Дон и Генри, которые попадают в кубический мир через портал. Теперь им предстоит выжить и вернуться домой, в чем ребятам поможет опытный путешественник Стив.
Главные роли в фильме исполнили Джейсон Момоа, Эмма Майерс, Даниэль Брукс, Джек Блэк, Кейт МакКиннон и Дженнифер Кулидж. Постановщиком выступил Джаред Хесс, известный по «Зачинщикам».
Премьера экранизации кубического мира состоится 4 апреля 2025 года.