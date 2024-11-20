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Первый трейлер фильма по Minecraft с Джеком Блэком и Джейсоном Момоа

Андрей Квасков
20 ноября 12:14
189
1 минута на чтение
Warner Bros. представила полноценный трейлер фильма Minecraft («Майнкрафт в кино»).

События посвятят Гаррету, Натали, Дон и Генри, которые попадают в кубический мир через портал. Теперь им предстоит выжить и вернуться домой, в чем ребятам поможет опытный путешественник Стив.

Главные роли в фильме исполнили Джейсон Момоа, Эмма Майерс, Даниэль Брукс, Джек Блэк, Кейт МакКиннон и Дженнифер Кулидж. Постановщиком выступил Джаред Хесс, известный по «Зачинщикам».

Премьера экранизации кубического мира состоится 4 апреля 2025 года.
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Андрей Квасков
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