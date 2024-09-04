Первый трейлер постапокалиптического фильма «Хищные земли» с Энтони Маки





По сюжету, мир захвачен опасными существами, а человечество вынуждено выживать высоко в горах. Однако отец-одиночка и две женщины решаются покинуть свои безопасные дома, чтобы спасти жизнь маленького мальчика.





В ленте также сыграли Морена Баккарин («Светлячок», «Дэдпул») и Мэдди Хассон («Злое»). Режиссером выступает Джордж Нолфи («Меняющие реальность», «Банкир»).







В России премьера «Хищных земель» ожидается 7 ноября.



Издание IGN поделилось первым трейлером постапокалиптического триллера «Хищные земли» (Elevation). Главную роль исполнил Энтони Маки («Мстители: Финал»).