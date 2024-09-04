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Первый трейлер постапокалиптического фильма «Хищные земли» с Энтони Маки
Андрей Квасков
27 сентября 14:41
736
1 минута на чтение
Издание IGN поделилось первым трейлером постапокалиптического триллера «Хищные земли» (Elevation). Главную роль исполнил Энтони Маки («Мстители: Финал»).

По сюжету, мир захвачен опасными существами, а человечество вынуждено выживать высоко в горах. Однако отец-одиночка и две женщины решаются покинуть свои безопасные дома, чтобы спасти жизнь маленького мальчика.

В ленте также сыграли Морена Баккарин («Светлячок», «Дэдпул») и Мэдди Хассон («Злое»). Режиссером выступает Джордж Нолфи («Меняющие реальность», «Банкир»).

В России премьера «Хищных земель» ожидается 7 ноября.

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Андрей Квасков
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