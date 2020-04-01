Продюсеры фантастического триллера «Спутник» в разговоре с «Ведомостями» объявили, что фильм выйдет в стриминговых сервисах, минуя кинотеатры. Это первая крупная российская картина, которая обойдется без проката.

Фильм должен был выйти 16 апреля, однако кинотеатры по всей стране закрыты на карантин. Поэтому было решено выпустить его 23 числа в онлайне. Лента будет доступна по подписке в more.tv, wink и ivi. Можно ли будет купить ее для просмотра где-нибудь еще (например, на «КиноПоиске»), не уточняется.

«Спутник» – один из самых интересных и зрелищных проектов наших компаний, поэтому с коллегами и партнерами мы приняли решение пойти по нестандартному пути – не переносить кинотеатральный релиз, а сделать премьеру сейчас в онлайн-кинотеатрах, чтобы его смогли посмотреть зрители по всей стране. Сервис more.tv уже представил новый трейлер «Спутника»:

Сюжет разворачивается в 1983 году, когда советский космонавт возвращается на Землю, а вместе с ним — новая форма жизни. Его отправляют в секретную лабораторию для дальнейших исследований. А разобраться в ситуации должна нейрофизиолог Татьяна Климова.

Постановкой «Спутника» занимался Егор Абраменко, который ранее работал над «Пассажиром» 2017 года. Бюджет фильма — 190 миллионов рублей. А сколько заплатили за него онлайн-кинотеатры, не уточняется.

При этом западные киностудии предпочитают откладывать премьеры. Например, Sony перенесла сразу четыре фильма на 2021 год. А те картины, что попали в прокат до начала пандемии, вышли в цифре раньше времени.