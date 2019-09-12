Телеадаптация фэнтезийного цикла Филипа Пулмана «Тёмные начала» получила дату премьеры — первый сезон начнёт выходить 3 ноября.

Главную роль в шоу исполнит Дафни Кин («Логан»). Она играет девочку Лиру Белакву, вокруг которой развивается действие книг. Лира отправляется на поиски похищенного друга и в результате раскрывает зловещий заговор, ведущий к зловещей организации, что занимается поисками и извлечением Пыли — магической субстанции.

Кроме неё, в сериале появятся Джеймс МакЭвой, Кларк Питерс, Лин Мануэль-Миранда, Рут Уилсон, Уилл Кин и другие. Режиссером выступает Том Хупер («Король говорит»). Над сериалом работают студии HBO и «Би-би-си», шоу называют одним из самых дорогих в истории канала «Би-би-си».

Сериал уже продлили на второй сезон.