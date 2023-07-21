Первый тизер 12 сезона «Американской истории ужасов»

Телеканал FX поделился тизер-трейлером двенадцатого сезона «Американской истории ужасов» с подзаголовком «Нежный».

Главную роль на этот раз исполнит Ким Кардашьян. Также в сериале появятся Кара Делевинь и Эмма Робертс.

Шоураннером выступает Хэлли Фейффер. А в основу нового сезона частично легла книга «Нежное состояние» Даниэль Валентайн, по сюжету которого женщина уверена, что злой дух не дает ей забеременеть.

Новая часть хоррор-антологии «скоро» выйдет в Hulu.