Первый тизер анимационной «Семейки Аддамс»

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MGM показала первый тизер анимационного фильма «Семейка Аддамс» — нового воплощения истории про жуткую семейку.

Не удивляйтесь непривычному облику персонажей — дело в том, что новая версия мультфильма основана на старых комиксах про «Семейку Аддамс».

Режиссёрами проекта выступают Конрад Вернон («Шрек 2», «Мадагаскар 3») и Грег Терман. А героев озвучивает звёздный актёрский состав: Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Финн Вулфард, Ник Кролл и другие.

Ранее в сети появился первый промо-кадр:

Первый тизер анимационной «Семейки Аддамс» 4

В прокат новая «Семейка Аддамс» выходит 11 октября — как раз к Хэллоуину.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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