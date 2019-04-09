Первый тизер анимационной «Семейки Аддамс»

MGM показала первый тизер анимационного фильма «Семейка Аддамс» — нового воплощения истории про жуткую семейку.

Не удивляйтесь непривычному облику персонажей — дело в том, что новая версия мультфильма основана на старых комиксах про «Семейку Аддамс».

Режиссёрами проекта выступают Конрад Вернон («Шрек 2», «Мадагаскар 3») и Грег Терман. А героев озвучивает звёздный актёрский состав: Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Финн Вулфард, Ник Кролл и другие.

Ранее в сети появился первый промо-кадр:

В прокат новая «Семейка Аддамс» выходит 11 октября — как раз к Хэллоуину.