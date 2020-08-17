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    Новости

    Первый тизер «Энолы Холмс» с Милли Бобби Браун в главной роли

    17 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    17.08.2020
    4180
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    Netflix выпустил первый тизер-трейлер «Энолы Холмс» — фильма про сестру Шерлока Холмса, в основу которого лег одноименный любительский роман Нэнси Спрингер.

    По сюжету Энола приезжает в Лондон, чтобы разыскать пропавшую мать.

    Главную роль получила Милли Бобби Браун («Очень странные дела»), а Шерлока сыграет Генри Кавилл («Человек из стали»).

    Также в актерском составе числятся Сэм Клафлин («Голодные игры: И вспыхнет пламя»), Фиона Шоу («Гарри Поттер») и Хелена Бонэм Картер («Алиса в Стране чудес»).

    В режиссерском кресле оказался Гарри Брэдбир («Убивая Еву»), а сценарий картины написал Джек Торн («Бесстыдники»).

    Дата выхода «Энолы Холмс» все еще не уточняется.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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