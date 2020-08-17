Первый тизер «Энолы Холмс» с Милли Бобби Браун в главной роли

Netflix выпустил первый тизер-трейлер «Энолы Холмс» — фильма про сестру Шерлока Холмса, в основу которого лег одноименный любительский роман Нэнси Спрингер.
По сюжету Энола приезжает в Лондон, чтобы разыскать пропавшую мать.
alone loshme reeebtpms wnettyrhitd 🕵️♀️🔍 pic.twitter.com/wslDtygxFn
— Netflix (@netflix) August 17, 2020
Главную роль получила Милли Бобби Браун («Очень странные дела»), а Шерлока сыграет Генри Кавилл («Человек из стали»).
Также в актерском составе числятся Сэм Клафлин («Голодные игры: И вспыхнет пламя»), Фиона Шоу («Гарри Поттер») и Хелена Бонэм Картер («Алиса в Стране чудес»).
В режиссерском кресле оказался Гарри Брэдбир («Убивая Еву»), а сценарий картины написал Джек Торн («Бесстыдники»).
Дата выхода «Энолы Холмс» все еще не уточняется.
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