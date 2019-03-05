Первый тизер NOS4A2 — сериала о вампирах по роману Джо Хилла

Канал AMC опубликовал первый тизер NOS4A2 — сериальной адаптации триллера Джо Хилла про кровопийцу-маньяка. В ролике нет никакой конкретики, только набор несвязанных кадров под гнетущую музыку.
NOS4A2 — это автомобильный номер, который читается как «Носферату». Стоит он на «Роллс-Ройсе», принадлежащем Чарльзу Манксу, маньяку и похитителю детей. Чарльз давно должен был умереть в тюрьме, но на самом деле «жив» и пребывает на свободе. Девушка-художница Вик Маккуин и её друзья расследуют преступления Чарльза, используя свои способности к ясновидению.
Конкретной даты выхода не сообщается — лишь указано, что сериал начнёт выходить летом 2019 года.
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