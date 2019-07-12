Первый трейлер 3D-анимационного фильма «Люпен III» по мотивам культового авантюрного аниме-сериала

В сети появился первый трейлер анимационного фильма «Люпен III» — адаптации культовой манги Кадзухико Като про авантюриста Люпена Третьего. И хотя в новом формате 3DCG знакомые образы выглядят непривычно — ведь аниме-сериал и манга выходили больше 50 лет назад — ролик смотрится на удивление ярко и свежо.

У «Люпена III» поразительная история, которая уходит корнями в романы французского писателя Мориса Леблана. Больше всего он известен по историям о жизни и приключениях «благородного разбойника» Арсена Люпена, которые начали публиковаться ещё в 1905 году. Люпен — профессиональный вор, мошенник, маскировщик и мастер на все руки.

Его история легла в основу приключенческой манги Кадзухико Като (работал под псевдонимом Monkey Punch), которая рассказывала о Люпене III — внуке французского авантюриста. Манга выходила с 1967-й по 1972-й, а в 70-х стартовал одноимённый аниме-сериал из нескольких сезонов на ту же тему. Новый Люпен быстро завоевал популярность и славу (15-е место в списке самых главных аниме-персонажей по версии IGN), всего вышло пять частей аниме-сериала, несколько полнометражек и, в 2014-м, даже игровой фильм — с Сюном Огури в роли Люпена. Картину раскритиковали за плохую операторскую работу, дизайн костюмов и сюжет, и тогда казалось, что она потопила франшизу.

Но в итоге по ней готовят новый полнометражный фильм для кинотеатрального проката — на этот раз в формате 3DCG-анимации. К сожалению, создатель манги Кадзухико Като его уже не увидит — он умер 11 апреля этого года. Премьера же нового «Люпена III» в Японии намечена на 6 декабря. Пока неизвестно, будет ли релиз в Европе.