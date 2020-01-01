Paramount выпустила первый трейлер хоррора «Тихое место 2» — продолжения одноимённой картины про вторжение пришельцев со сверхострым слухом. Благодаря ему твари выслеживают жертв и нападают на них.

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Дубляж

Трейлер показал флэшбек, в котором продемонстрировал самое начало вторжения инопланетян, а также завязку сиквела — семья покидает убежище и отправляется на поиски людей, которым можно помочь. По всей видимости, они планируют применить то же оружие, что и в конце первой части. Среди новичков появится и Киллиан Мёрфи.

В российском прокате фильм стартует 19 марта.