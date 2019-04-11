Первый трейлер полнометражного аниме по игре Ni no Kuni

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Ещё в феврале мы рассказывали, что Warner Bros. готовит полнометражное аниме по вселенной видеоигры Ni no Kuni. И теперь студия опубликовала первый тизер, в котором показала главных героев и волшебный мир.

Действие картины разворачивается вокруг старшеклассника Ю и его друзей Хару и Котоны. Из-за необычного происшествия троица вдруг оказывается в волшебном мире — так герои узнают, что способны путешествовать путешествовать между мирами. Но вскоре над Котоной нависает угроза — и тогда друзьям предстоит сделать «окончательный выбор».

Режиссёром выступает дизайнер персонажей Ni no Kuni Ёсиюки Момосэ. Сценарий написал генеральный директор студии Level-5 Акихиро Хиро (он также занял пост исполнительного продюсера). Кроме того, над музыкой работает композитор Дзё Хисаиси, композитор Ghibli. Ранее она написал саундтреки к некоторым фильмам Хаяо Миядзаки.

Пока что аниме получило дату выхода только в Японии — летом этого года. Вероятно, на Западе оно увидит свет позднее.

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Сюжет расскажет о приключениях друзей Ю, Хару и Котоны, которые после некоего инцидента получают возможность путешествовать в параллельные миры.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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