Первый трейлер Solar Opposites — мультсериала о пришельцах от соавтора «Рика и Морти»

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Hulu показал первый трейлер «Солнечных противоположностей» (Solar Opposites) — своего грядущего мультсериала от соавтора «Рика и Морти» Джастина Ройланда. И по ролику… он напоминает межгалактическое телевидение из «Рика и Морти».

Завязка проста — семья пришельцев покидает родной мир, уничтоженный астероидом. На своём звездолёте они долетают до Земли, где пытаются влиться в общество. Судя по ролику, получается у них не очень — герои то и дело встревают в неприятности: от зомби-подростков до эксперимента с чёрными дырами.

Шоу позиционируется как анимационный НФ-ситком. Помимо Ройланда над «Противоположностями» работает сопродюсер и сценарист «Рика и Морти» Майк Макмахан. Мультсериал уже продлили на второй сезон.

Все восемь эпизодов выйдут на Hulu 8 мая.

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