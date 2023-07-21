Первый трейлер спин-оффа «Времени приключений» про Фионну и Кейка

Стриминговый сервис Max опубликовал трейлер спин-оффа «Времени приключений» под названием «Фионна и Кейк».

В центре сюжета уже знакомые герои из альтернативной вселенной, которые путешествует по разным мира на пути к самопознанию. А когда они оказывают под прицелом нового могущественного врага, им приходится обратиться за помощью к бывшему Ледяному королю.

Шоураннером выступает Адам Муто, который работал над оригинальным мультсериалом в качестве сценариста, режиссера, креативного режиссера и продюсера.

Премьера состоится 31 августа. Всего запланировано 10 эпизодов.