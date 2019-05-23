Первый трейлер «Терминатора: Тёмные судьбы» — «правильного» продолжения классики от Кэмерона Кот-редактор 23.05.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение Paramount Pictures выпустила первый тизер «Терминатора: Тёмные судьбы» (Terminator: Dark Fate) — правильного продолжения «Судного дня», которым занимался сам Джеймс Кэмерон в качестве продюсера. Оригинал Дубляж Также днём ранее компания выпустила постер: Режиссёром фильма выступил Тим Миллер («Дэдпул»), а музыку пишет JunkieXL («Безумный Макс: Дорога ярости», «Хроники хищных городов»). В каст позвали как старичков (Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон), так и новичков франшизы — Маккензи Дэвис, Наталию Рейс, Диего Бонета и Гэбриела Луну (играет нового Терминатора). Сюжет картины основан на личных задумках Кэмерона. Со сценарием ему помогала команда авторов, среди которых — Джош Фридман, писавший сюжет для сериала «Хроники Сары Коннор». Среди прочего, Кэмерон собирается добавить актуальности и переосмыслить франшизу с учётом технологий XXI века. Режиссёр считает, что в нашем мире роботы уже победили в войне людей и машин. В российский прокат фильм выйдет 31 октября. Читайте также Фото: Сара Коннор, Джон Коннор и Терминатор на кадрах к новому «Терминатору» 20.06.2018 Линда Хэмилтон вернулась к своему образу спустя много лет! Первые кадры «Терминатор: Тёмная судьба» 04.04.2019 Снимает фильм Тим Миллер, а продюсирует сам Джеймс Кэмерон. В российский прокат он выйдет 31 октября. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: