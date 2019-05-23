Первый трейлер «Терминатора: Тёмные судьбы» — «правильного» продолжения классики от Кэмерона

Paramount Pictures выпустила первый тизер «Терминатора: Тёмные судьбы» (Terminator: Dark Fate) — правильного продолжения «Судного дня», которым занимался сам Джеймс Кэмерон в качестве продюсера.

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Дубляж

Также днём ранее компания выпустила постер:

Режиссёром фильма выступил Тим Миллер («Дэдпул»), а музыку пишет JunkieXL («Безумный Макс: Дорога ярости», «Хроники хищных городов»). В каст позвали как старичков (Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон), так и новичков франшизы — Маккензи Дэвис, Наталию Рейс, Диего Бонета и Гэбриела Луну (играет нового Терминатора).

Сюжет картины основан на личных задумках Кэмерона. Со сценарием ему помогала команда авторов, среди которых — Джош Фридман, писавший сюжет для сериала «Хроники Сары Коннор». Среди прочего, Кэмерон собирается добавить актуальности и переосмыслить франшизу с учётом технологий XXI века. Режиссёр считает, что в нашем мире роботы уже победили в войне людей и машин.

В российский прокат фильм выйдет 31 октября.