Первый трейлер The Dreamlands — фанатского фильма по Циклу снов Говарда Лавкрафта

Новости, Яндекс
263
1 минута на чтение

В сети появился первый трейлер The Dreamlands — фанатского фильма по произведениям Говарда Лавкрафта. Поклонники писателя задумали экранизировать не отдельный рассказ, а цикл историй, объединённых темой Страны Снов. Самый популярный из рассказов этого подцикла — «Сомнабулический поиск неведомого Кадата».

Создатели подчёркивают, что это первый игровой фильм по Стране Снов, и ранее никто не брался за адаптацию этих произведений. Правда, сейчас у авторов возникли проблемы с финансированием.

Как отмечает команда, ещё в 2015 году они привлекли более 150 тысяч евро на краудфандинге IndieGoGo и своём сайте. Производство началось в 2016-м и завершить его планировали к 2020-му, но создатели столкнулись с проблемами: от полного переписывания сценария из-за регионального совета по кинематографии до неудачных переговоров с известными продюсерами и киностудиями. В итоге команда отсняла первый блок, но на дальнейшее производство нужны дополнительные средства — их вновь собирают на сайте. Из-за сдвинутых сроков производства итоговую дату выхода авторы не называют.

В феврале 2018-го мы рассказывали, что в России начались съёмки короткометражного фильма по рассказу Говарда Лавкрафта «Модель для Пикмана».

Читайте также

Экранизации Говарда Лавкрафта 7

Фильмы по Лавкрафту. Про Ктулху и не только

 20.08.2017

Книги создателя Ктулху экранизировали более 80 раз. Почему же ни один фильм так и не стал событием?

Жизнь Лавкрафта: хикки, блоггера, расиста и гения 29

Жизнь Лавкрафта: хикки, расиста и гения

 20.08.2018

Его родители умерли в психбольнице, он стал затворником, страдал от кошмаров и боялся чужеземцев. При жизни его не ценили. После смерти он изменил мировую культуру.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики — коротко.

Еженедельные новости фантастики
Ежедневные новости фантастики