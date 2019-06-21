Первый трейлер The Dreamlands — фанатского фильма по Циклу снов Говарда Лавкрафта

В сети появился первый трейлер The Dreamlands — фанатского фильма по произведениям Говарда Лавкрафта. Поклонники писателя задумали экранизировать не отдельный рассказ, а цикл историй, объединённых темой Страны Снов. Самый популярный из рассказов этого подцикла — «Сомнабулический поиск неведомого Кадата».
Создатели подчёркивают, что это первый игровой фильм по Стране Снов, и ранее никто не брался за адаптацию этих произведений. Правда, сейчас у авторов возникли проблемы с финансированием.
Как отмечает команда, ещё в 2015 году они привлекли более 150 тысяч евро на краудфандинге IndieGoGo и своём сайте. Производство началось в 2016-м и завершить его планировали к 2020-му, но создатели столкнулись с проблемами: от полного переписывания сценария из-за регионального совета по кинематографии до неудачных переговоров с известными продюсерами и киностудиями. В итоге команда отсняла первый блок, но на дальнейшее производство нужны дополнительные средства — их вновь собирают на сайте. Из-за сдвинутых сроков производства итоговую дату выхода авторы не называют.
В феврале 2018-го мы рассказывали, что в России начались съёмки короткометражного фильма по рассказу Говарда Лавкрафта «Модель для Пикмана».
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